Erdbeerjoghurts enthalten laut einer Untersuchung der rheinland-pfälzischen Verbraucherzentrale oft viel Zucker und nur wenig Frucht. Wie die Zentrale am Dienstag in Mainz mitteilte, wurden insgesamt 24 Erdbeerjoghurts in vier großen Supermärkten und Discountern unter die Lupe genommen.

Mainz(dpa/lrs) - Bei der Überprüfung habe sich gezeigt, dass ein typischer 150-Gramm-Becher im Durchschnitt nur 15,4 Gramm Frucht enthalte. Dies entspreche ungefähr einer Erdbeere. Um dennoch einen Fruchtgeschmack und eine ansprechende rote Farbe zu erzeugen, werde häufig mit Aromen und Rote-Bete-Saft nachgeholfen. Zudem sei der Fruchtjoghurt «eine wahre Zuckerbombe», schrieben die Verbraucherschützer. Durchschnittlich 17,3 Gramm Zucker sei in einem 150-Gramm-Becher enthalten, was ganzen sechs Würfeln Zucker entspreche.

Ein gesunder Snack für zwischendurch sei der zuckerreiche Erdbeerjoghurt nicht, berichtete die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale, Caroline Ludwig. Um Zucker zu sparen, empfiehlt sie daher, den Erdbeerjoghurt aus frischen Früchten und Naturjoghurt selbst anzurühren.

