Nach dem Fund einer verbrannten Frauenleiche unter einer Autobahnbrücke im Kreis Mainz-Bingen ist die Identität der Toten geklärt. Es handele sich um eine 35 Jahre alte Frau mit niederländisch-tunesischer Staatsangehörigkeit, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau wurde zuvor bei der niederländischen Polizei als vermisst gemeldet. Nach umfangreichen Ermittlungen im In- und Ausland sei die tote Frau letztlich über einen Spurenabgleich identifiziert worden.

Münster-Sarmsheim (dpa/lrs) - Am Mittwoch haben Einsatzkräfte den Partner der Verstorbenen in den Niederlanden festgenommen. „Die Rolle des Festgenommenen ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, sagte die Polizei. Der verbrannte Leichnam war am 15. Juni in Münster-Sarmsheim gefunden worden.

PM