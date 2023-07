In einem Schreiben an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) drängen Kommunen in der Pfalz auf Verbesserungen bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Briefe und Gespräche seien ebenso wie der Bund-Länder-Gipfel und die Regionalkonferenzen im Mai ergebnislos geblieben, teilte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am Dienstag mit. Die Ressourcen vor Ort reichten nicht, um die Lage zu bewältigen, erklärte Landrat Dietmar Seefeldt (CDU).

Landau (dpa/lrs) - Außer dem Kreis Südliche Weinstraße haben die Städte Ludwigshafen, Landau, Speyer und Neustadt sowie die Gemeinde Haßloch und die Kreise Bad Dürkheim, Germersheim und Rhein-Pfalz den Brief unterzeichnet.

Aufnahme und Versorgung von Menschen in Not seien selbstverständlich, aber Städte und Gemeinden stünden am Ende ihrer Leistungsfähigkeit, hieß es. Die Unterzeichner wollen demnach unter anderem die 100-prozentige Kostenerstattung der kommunalen Ausgaben sowie den Ausbau und die Vorhaltung von Erstaufnahmekapazitäten auf Landes- und Bundesebene und eine konsequente Rückführung sowie die Beschleunigung der Verfahren bei Menschen ohne Bleibeperspektive.

«So kann es nicht weitergehen», erklärte Landrat Seefeldt. Bund und Land seien dringend gefordert, tätig zu werden. «Wir als unterste staatliche Ebene, also die kommunale Familie aus Landkreis, Verbands- und Ortsgemeinden, kann und darf nicht länger alleine gelassen werden mit der großen Aufgabe, Geflüchtete unterzubringen und zu versorgen.» Der Kreis Südliche Weinstraße sprach von «alarmierenden Dimensionen».

Mitteilung