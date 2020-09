Mainz (dpa/lrs) - Schwimmen ist nach Ansicht zahlreicher rheinland-pfälzischer Verbände nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern ein wichtiges Kulturgut. Doch nach Einschätzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind viele Grundschüler keine sicheren Schwimmer, an vielen Grundschulen finde kein Schwimmunterricht statt. Sportvereine und Rettungsorganisationen beklagen nach Angaben des Landessportbundes zudem mangelnde Trainingsmöglichkeiten und immer mehr geschlossene Bäder. Über diese Probleme wollen der Landessport und andere Verbände aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft am heutigen Freitag auf einer Pressekonferenz in Mainz informieren.