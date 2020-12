Mainz (dpa/lrs) - Vor Beratungen der Innenminister in dieser Woche haben Wohlfahrtsverbände und Flüchtlingsinitiativen in Rheinland-Pfalz gefordert, den Stopp von Abschiebungen nach Syrien weiter zu verlängern. In einem gemeinsamen Aufruf wiesen der Paritätische Gesamtverband, Pro Asyl, Medico International, der Landesflüchtlingsrat und weitere Organisationen am Montag darauf hin, dass in Syrien flächendeckend und systematisch gefoltert werde. Dies zeige auch der laufende Prozess gegen ehemalige Mitarbeiter syrischer Geheimdienste am Oberlandesgericht Koblenz.

„Wenn die Innenminister den Abschiebungsstopp nach Syrien beenden, lassen sie die Rechnung des Assad-Regimes aufgehen: Jede Rehabilitierung des syrischen Folterregimes verhöhnt die vielen Millionen Opfer der brutalen Diktatur“, erklärte die syrische Aktivistin Mariana Karkoutly. Pierrette Onangolo vom rheinland-pfälzischen Flüchtlingsrat mahnte, dass niemand durch eine Abschiebung konkreten Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt werden dürfe.

Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigt, er wolle bei der Innenministerkonferenz (IMK) am Mittwoch „dafür eintreten, dass wir anstelle eines generellen Abschiebestopps künftig zumindest für Straftäter und Gefährder wieder in jedem Einzelfall prüfen, ob Abschiebungen nach Syrien möglich sind“.