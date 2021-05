Saarbrücken/Homburg (dpa/lrs) - Ein Mann soll im saarländischen Homburg auf seinen 26 Jahre alten Sohn geschossen haben und anschließend geflüchtet sein. Der 51-Jährige habe nach bisherigen Erkenntnissen am späteren Montag in Wohnung und Garten mehrfach auf seinen Sohn geschossen und diesen verletzt, teilte das Landespolizeipräsidium am Dienstag in Saarbrücken mit. Anschließend sei der Deutsche mit einem schwarzen E-Bike in unbekannte Richtung geflohen. Es gebe derzeit keine Hinweise, wo der Mann sich aufhalte, sagte ein Sprecher. Es werde öffentlich nach ihm gefahndet.

Der Sohn sei nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus und sollte am Dienstag vernommen werden. Der 26-Jährige hatte sich nach den Schüssen über den angrenzenden Garten in Sicherheit bringen können. Die Hintergründe des versuchten Tötungsdeliktes sind noch unklar.

Die Tatwaffe sei nicht am Tatort gefunden worden, teilte die Polizei weiter mit. Man gehe daher davon aus, dass sie noch im Besitz des Tatverdächtigen sein könnte. Daher wird davor gewarnt, sich dem Mann zu nähern. Laut Beschreibung ist der Gesuchte rund 1,85 Meter groß und trug eine khakifarbene Hose und eine braune Jacke mit Kapuze.

