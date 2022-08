Die Sanierungsarbeiten am Rheinhauptdeich in Neuwied könnten sich nach Behördenangaben wegen Beschädigungen und Diebstählen auf der Baustelle verzögern. Ursprünglich sollte der Deich im Stadtteil Engers im Sommer 2023 fertiggestellt werden, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord am Donnerstag in Koblenz mit. Dieser Zeitplan sei jedoch nun gefährdet.

Neuwied/Koblenz (dpa/lrs) - Unbekannte hätten zunächst Bauzäune beschädigt und Verkehrsschilder gestohlen. Mittlerweile finden laut SGD Nord „gezielte Sabotagen und blindwütige Zerstörungen“ an wichtigen Baumaschinen statt. Diese seien nun durch neue Maschinen ersetzt worden. Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

