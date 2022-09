Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte widmet sich den Werken des Münchner Filmkünstlers Julian Rosefeldt. Neben seiner neuen Videoinstallation «Euphoria» werden sechs seiner Multimedia-Arbeiten aus den vergangenen 20 Jahren ab dem 11. Dezember in der Gebläsehalle zu sehen sein, teilte das Weltkulturerbe Völklinger Hütte am Freitag mit. Die große Werkschau «Julian Rosefeldt. When We Are Gone» sei «ein Gesamtkunstwerk aus Film, Tanz, Text und Musik». Sie geht bis zum 3. September 2023.

Völklingen (dpa/lrs) - Die Ausstellung schließt sich an die Großausstellung „The World of Music Video“ an, die noch bis zum 16. Oktober gezeigt wird. Mehr als 80 Musikvideos aus 30 Ländern von Queens „Bohemian Rhapsody“ bis zu Billie Eilishs „Bad Guy“ sind dort auf Großleinwänden zu erleben.

Bis zum 6. November läuft im Weltkulturerbe auch noch die 6. „Urban Art“-Ausstellung mit Werken von 76 Künstlern aus 22 Ländern.

Die jüngsten Ausstellungen hätten viele Besucher angezogen, sagte ein Sprecher des Weltkulturerbes. Die Zahlen lägen wieder im Bereich wie vor der Corona-Pandemie. Die Hütte gilt als weltweit einziges vollständig erhaltenes Eisenwerk aus dem Industriezeitalter und ist seit 1994 Weltkulturerbe. Vor Corona kamen im Schnitt rund 200 000 Besucher im Jahr.

Weltkulturerbe Völklinger Hütte