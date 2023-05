In der Region rund um den US-Militärflughafen Spangdahlem in der Eifel wird es ab Anfang nächster Woche mehr Fluglärm geben. Grund ist eine Übung des dort stationierten 52. Jagdgeschwaders, die die Air Base am Donnerstag für den Zeitraum von Montag bis Mittwoch (22. bis 24. Mai) ankündigte. Es handele sich um eine routinemäßige Bereitschaftsübung, um sicherzustellen, dass der Stützpunkt auf eine Vielzahl von Szenarien vorbereitet sei.

Spangdahlem (dpa/lrs) - Während des Trainings würden zur Simulation auch Sirenen, Lautsprecher und Rauchkanister zum Einsatz kommen, außerdem könne es Bodenexplosionen geben - allerdings nicht in der Zeit zwischen 18 Uhr und 6 Uhr. Ähnliche Übungen fänden routinemäßig in Einrichtungen der US-Luftwaffe in ganz Europa und weltweit statt, teilte die Air Base mit.

Auch im November 2022 hatte es eine mehrtägige Übung am Flugplatz Spangdahlem gegeben. Dort ist eine F 16-Kampfjetstaffel stationiert.