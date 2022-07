Die US-Luftwaffe hat für die kommende Woche eine Militärübung auf dem Flugplatz Ramstein in der Pfalz angekündigt. Die einmal im Vierteljahr anstehende Routineübung des 86. Lufttransportgeschwaders werde am Dienstag beginnen und bis Donnerstag dauern, teilten die US-Streitkräfte am Donnerstag mit. Ziel sei es, «die Einsatzfähigkeit und Bereitschaft in Krisen zu bewerten».

Ramstein (dpa/lrs) - In der Mitteilung wird betont, dass die Übung nicht im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise oder den laufenden Nato-Operationen in Osteuropa steht. Die Bevölkerung in der Umgebung des US-Militärflugplatzes wurde darauf hingewiesen, dass es während der Übung zu Lautsprecherdurchsagen und Sirenen- oder anderen lauten Geräuschen kommen könne.