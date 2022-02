Mainz (dpa) - Die US-Armee hat am Mittwoch mehrere Menschen in Mainz aufgeschreckt und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Anwohner hätten am frühen Morgen Schüsse gehört und die Einsatzkräfte alarmiert, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Mit neun Streifenwagen habe man daraufhin ein angrenzendes Waldgebiet durchsucht. Vor einem Übungsgelände der amerikanischen Streitkräfte seien die Beamten dann auf vier Militärpolizisten getroffen. Die Schüsse seien Teil einer Übung gewesen, hätten die Angehörigen der US-Armee erklärt. Laut einem Sprecher der Mainzer Polizei ist es in der dortigen Umgebung eigentlich völlig normal, tagsüber Schüsse zu hören. Gegen 4.00 Uhr morgens sei das hingegen ungewöhnlich.