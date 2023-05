Im Prozess um zweifachen Mord und versuchten Mord im Oktober 2022 in Ludwigshafen wird an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Frankenthal (Pfalz) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert eine dauerhafte Unterbringung des Angeklagten in der Psychiatrie. Der aus Somalia stammende Mann sei schuldunfähig, hatte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer gesagt.

Frankenthal (dpa/lrs) - Auch der Verteidiger des Angeklagten hatte in seinem Schlussantrag von einer Schuldunfähigkeit seines Mandanten gesprochen. Einem Gutachter zufolge leidet der Mann unter paranoider Schizophrenie.

Der Angeklagte soll im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim mit einem Küchenmesser zwei Männer auf offener Straße ermordet sowie einen Kunden in einem Geschäft schwer verletzt haben. Zum Prozessauftakt im Februar hatte er die Taten eingeräumt.

