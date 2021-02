Mutmaßliche Agenten des syrischen Geheimdienstes haben in Koblenz weltweit zum ersten Mal auf einer Anklagebank Platz genommen. Nun wird ein Urteil erwartet. Bei Prozessbeginn hat die Justizministerin betont, Kriegsverbrecher dürften sich «nirgendwo sicher fühlen».

Koblenz (dpa) - In der deutschen Provinz wird an diesem Mittwoch ein historisches Gerichtsurteil mit internationaler Bedeutung erwartet. Im laut Bundesanwaltschaft weltweit ersten Strafprozess wegen Staatsfolter in Syrien will das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz eine Entscheidung im Fall von einem der beiden Angeklagten verkünden. Der Syrer Eyad A. sitzt wegen mutmaßlicher Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf der Anklagebank.

Dem 44-Jährigen wird vorgeworfen, im Herbst 2011 in Syrien als Agent des staatlichen Allgemeinen Geheimdienstes mindestens 30 Demonstranten des Arabischen Frühlings in ein Foltergefängnis in der Hauptstadt Damaskus gebracht zu haben. Das OLG trennte sein Verfahren kürzlich ab. Bei ihm sei die Beweisaufnahme entscheidungsreif.

Gegen den syrischen Hauptangeklagten Anwar R. (58) soll der schon im April 2020 begonnene, international beachtete Prozess dagegen weiterlaufen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Vernehmungschef im selben Gefängnis Verbrechen gegen die Menschlichkeit 2011 und 2012 vor. Sie legt ihm 58-fachen Mord und die Verantwortung für die Folter von mindestens 4000 Menschen zur Last. Zu Prozessbeginn stritt der einstige Oberst diese Vorwürfe zunächst ab.

Für den jüngeren Angeklagten Eyad A., der in etwa den Rang eines Hauptfeldwebels hatte, forderte die Bundesanwaltschaft fünfeinhalb Jahre Haft. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch wegen eines entschuldigenden Notstands: Bei Befehlsverweigerung hätte dem syrischen Agenten Lebensgefahr und bei Desertion seine Hinrichtung gedroht. Der 44-Jährige habe zwar bei der Festnahme von Demonstranten gegen das Assad-Regime mitgewirkt, aber nicht den Befehl eines Vorgesetzten befolgt, auf sie zu schießen.

Das Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht erlaubt es, auch hierzulande mögliche Kriegsverbrechen von Ausländern in anderen Staaten zu verfolgen. Anwar R. und Eyad A. waren nach ihrer Flucht in Deutschland von mutmaßlichen Opfern erkannt und 2019 in Berlin und Zweibrücken festgenommen worden.

Die Menschenrechtsorganisation „European Center for Constitutional and Human Rights“ (ECCHR) erhofft sich eine Signalwirkung von einem ersten Urteil gegen einen Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes wegen Staatsfolter. Ihr Rechtsanwalt Patrick Kroker rechnet nach eigenen Worten mit einer etwa vier- bis fünfjährigen Haftstrafe. Ein Urteil sei noch einmal etwas anderes als die schon sehr aufschlussreiche Beweisaufnahme. Zahlreiche syrische Zeugen - auch etliche Folterüberlebende - hätten sehr anschaulich ausgesagt. Sie hätten beispielsweise das Foltergefängnis aus der Innensicht und das tägliche Schütten von Leichen in Massengräber geschildert.

Auch die 104-seitige Anklage stützt sich auf viele Opferzeugen. Beim Prozessauftakt im April 2020 hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) auf die historische Dimension des Prozesses gegen mutmaßliche syrische Kriegsverbrecher verwiesen: „Erstmals werden tausendfache schreckliche Folterungen und Misshandlungen vor einem unabhängigen Gericht in Deutschland verfolgt. Hiervon geht die klare Botschaft aus: Kriegsverbrecher dürfen sich nirgendwo sicher fühlen.“

