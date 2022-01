Koblenz/Bad Lippspringe/Dresden (dpa) - Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden muss das Archiv einer in der NS-Zeit verfolgten Zeugen-Jehova-Familie nicht an diese Glaubensgemeinschaft herausgeben. Das Landgericht Koblenz wies nach Mitteilung vom Dienstag eine entsprechende Klage der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ab. Das Urteil (Az. 10 O 123/21) ist nicht rechtskräftig. Die Zeugen Jehovas haben bereits Berufung eingelegt.



Ein 20 und ein 26 Jahre alter Sohn der Familie aus Bad Lippspringe im heutigen Nordrhein-Westfalen waren im Nationalsozialismus hingerichtet worden, weil sie aus Glaubensgründen den Kriegsdienst verweigert hatten. Eine Schwester dokumentierte dies in einem Familienarchiv. Sie verfügte, dass dieses nach ihrem Tod an ihre Glaubensgemeinschaft gehen sollte.

Als sie 2005 starb, befand sich das Archiv im Besitz eines weiteren Bruders, der über das Schicksal seiner Angehörigen das Buch „Der lila Winkel - Die Familie Kusserow“ veröffentlicht hatte. Von ihm erwarb die Bundesrepublik Deutschland 2009 das Familienarchiv für das Militärhistorische Museum der Bundeswehr für 4000 Euro. Im Kaufvertrag versicherte der inzwischen ebenfalls gestorbene Verkäufer, Eigentümer des Archivs zu sein.

Die klagende Gemeinschaft der Zeugen Jehovas argumentierte dagegen, der Bruder sei nicht zum Verkauf berechtigt gewesen. Der Wille der Schwester, das Familienarchiv den Zeugen Jehovas zu überlassen, sei zu respektieren.

Das Landgericht Koblenz urteilte indes, die Bundesrepublik habe die Dokumente „gutgläubig“ gekauft und müsse sie daher nicht herausgeben. Der Verkäufer sei als Eigentümer aufgetreten. Nach der Beweisaufnahme des Gerichts sei davon auszugehen, dass er das Familienarchiv mit

Zustimmung seiner Schwester aufbewahrt habe.

Die Bundesrepublik wird in dem Rechtsstreit vom Verteidigungsministerium und dieses vom Zentrum Innere Führung in Koblenz vertreten - so erklärt sich der Gerichtsstandort. Die Zeugen Jehovas sind als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt.