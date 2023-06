Nach dem Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten in Neuwied dauern die Ermittlungen an. Insgesamt waren neun Fahrzeuge beschädigt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Höhe des Schadens war demnach aber noch unklar. Auch an der Schaufensterscheibe des Friseursalons, in den die 27-jährige Fahrerin mit ihrem Auto krachte, sowie an einem weiteren Ladenfenster seien erhebliche Schäden entstanden.

Neuwied (dpa/lrs) - Bei dem Unfall wurden am Mittwoch neben der Fahrerin drei Fußgänger schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 27-Jährige kurz nach einer Kreuzung mit ihrem Auto gegen ein Betonbeet und schleuderte von dort mit ihrem Fahrzeug über mehrere Autos hinweg auf den Gehweg, wie die Polizei erklärte. Der Unfallwagen sei dann im Bereich des Friseurladens zum Stehen gekommen.

Kurz vorher soll die Unfallverursacherin in der gleichen Straße bereits ein anderes parkendes Auto mit ihrem Wagen gestreift haben. Die Polizei ging den Angaben nach nicht davon aus, dass die 27-Jährige absichtlich jemanden verletzen wollte.

PM Polizei