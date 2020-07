Annweiler (dpa/lrs) - Nach einem Unfall bei einem Pferdeausritt einer Ferienfreizeit in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße), bei dem 20 Kinder und eine Betreuungsperson verletzt wurden, sind die Hintergründe weiterhin nicht bekannt. «Was das Scheuen der Pferde bei dem Ausritt im Rahmen der Ferienfreizeit ausgelöst hat, ist noch unklar», teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Am Dienstag waren Kinder einer Ferienfreizeit im Wald ausgeritten als die Pferde scheuten. Dabei waren zwei Kinder so schwer verletzt worden, dass sie per Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht werden mussten. Wie die Leiterin des Pferdehofs dem SWR sagte, wird die Freizeit mittlerweile fortgesetzt.