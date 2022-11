Rennerod (dpa/lrs) - Nach dem Brand eines Sägewerks im Westerwaldkreis am Dienstag haben Brandermittler die Ursache gefunden. Nach umfangreichen Ermittlungen sei davon auszugehen, dass der Brand durch den technischen Defekt eines Radladers verursacht wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Dienstagabend war es zu einem Großbrand in dem Sägewerk in Rennerod nahe der Grenze zu Hessen gekommen. Dabei soll ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Nach und nach hatte der Brand sich auf weitere Gebäude auf dem Gelände ausgebreitet. Letztendlich brannte das Sägewerk vollständig ab.

