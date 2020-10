Am Wochenende beginnen in Rheinland-Pfalz die Herbstferien. Die Corona-Pandemie macht es in diesem Jahr schwer, Urlaubspläne zu schmieden. Angesichts steigender Infektionszahlen und komplizierter Reisebestimmungen scheidet manches Ziel vor allem im Ausland aus. Doch was ist in heimischen Gefilden möglich? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Kann in Rheinland-Pfalz Urlaub gemacht werden?

Ja, es gelten in Hotels, Pensionen & Co aber die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Auch wer aus einem Kreis oder einer Stadt kommt, die als Corona-Hotspot betrachtet wird, darf prinzipiell dort übernachten, ist aber an eine 14-tägige Quarantänepflicht gebunden. Diese hat das Land für alle Einreisenden aus Risikogebieten im In- und Ausland verfügt. Dazu zählen Regionen in Deutschland, in denen nach Zählung des Robert Koch-Instituts mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen nachgewiesen wurden. Die Quarantänepflicht kann aber entfallen, wenn ein ärztliches Attest vorliegt, das nach einem Corona-Test bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion vorliegen. Der Test darf höchstens 48 Stunden alt sein.

Welche Corona-Regeln gelten in Hotels, Ferienwohnungen und Restaurants?

Im Prinzip dieselben wie zu Hause auch. Beim Betreten einer Gaststätte etwa muss eine Alltagsmaske getragen werden, die am Platz dann aber abgenommen werden darf. Restaurants und Hotels müssen zudem die Kontaktdaten erfassen. Allgemein gilt: Wer sich krank fühlt und typische Covid-19-Symptome wie trockener Husten oder Fieber hat, sollte unbedingt zu Hause bleiben. Die Hotels und anderen Beherbergungsbetriebe haben zudem spezielle Konzepte, damit Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Dazu zählt etwa das Lüften von Räumen, in denen sich regelmäßig Gäste und Mitarbeiter aufhalten, Abstandsmarkierungen auf dem Boden oder auch Abtrennungen etwa mit Plexiglasscheiben.

Welche Aktivitäten bieten sich für Urlauber in Rheinland-Pfalz an?

Das Land hat viele Wanderwege und Strecken für Radfahrer - sprich: Aktivitäten draußen, was ja auch das Corona-Infektionsrisiko mindert. Zu den begehrten Reisezielen zählen die zahlreichen Burgen im Land. Die historischen Gemäuer sind in der Regel auch im Herbst geöffnet. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Land verweist außerdem auf die Zusage vieler Kommunen, dass Gastronomen ihren Gästen auch im Herbst eine Außenbestuhlung anbieten können.

Sind in Rheinland-Pfalz noch Buchungen für die Herbstferien möglich?

Nach Dehoga-Angaben standen wenige Tage vor Ferienbeginn noch ausreichend Plätze in den verschiedenen Urlaubsregionen des Landes zur Verfügung. Wie in den vergangenen Monaten dürften vor allem Hotels und Restaurants begehrt sein, die ihren Gästen viel Platz bieten. Davon profitieren dem Verband zufolge vor allem Anbieter in ländlichen Regionen – etwa Regionen wie Hunsrück, Westerwald und Pfalz. Bei Familien stehe derzeit auch das Moseltal oben auf der Liste beliebter Regionen. Für Hotels und Pensionen in größeren Städten werde es dagegen schwieriger.

Welche Ausnahmen für die Quarantänepflicht gibt es?

Eigentlich keine für Urlauber. Nicht in Quarantäne müssen etwa diejenigen, die aus beruflichen Gründen nach Rheinland-Pfalz pendeln oder sich hier maximal 24 Stunden aufhalten. Auch Rheinland-Pfälzer, die in einem Risikogebiet waren, sich dort aber weniger als 72 Stunden aufgehalten haben, müssen nicht in Quarantäne. Die Pflicht entfällt zudem bei triftigen Reisegründen, wenn es also um eine dringende medizinische Behandlung geht oder um den Besuch des Lebenspartners.