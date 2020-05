Mainz/Berlin (dpa/lrs) - Die versicherten Schäden durch Stürme, Hagel und Starkregen sind im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit insgesamt 144 Millionen Euro geringer als im Vorjahr ausgefallen. In Rheinland-Pfalz waren es 2019 Schäden von 97 Millionen Euro, im Saarland 47 Millionen Euro, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin am Montag bilanzierte. Die Statistik erfasst versicherte Schäden an Häusern und Hausrat sowie bei Gewerbe- und Industriebetrieben. Im Jahr 2018 hatte die Höhe der Schäden in beiden Ländern bei insgesamt 194 Millionen Euro gelegen, davon 151 Millionen in Rheinland-Pfalz und 43 Millionen im Saarland.

Im vergangenen Jahr traf es dem GDV zufolge deutschlandweit Bayern mit Schäden in Höhe von 675 Millionen Euro am härtesten, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (348 Millionen Euro) und Hessen (208 Millionen Euro). Rheinland-Pfalz reiht sich in der Statistik auf Platz sieben und das Saarland auf Platz zehn ein. Gemessen an der Schadenhäufigkeit war jedoch das Saarland am schwersten von Sturm und Hagel betroffen. Auf 1000 Sachversicherungsverträge kamen hier 51,2 Schadensmeldungen. Rheinland-Pfalz (32,3/1 000) folgt in diesem Vergleich hinter Sachsen (43,4/1 000) auf Platz drei.

85 Millionen Euro mussten die Versicherer in Rheinland-Pfalz für Sturm- und Hagelschäden aufbringen, 12 Millionen Euro wegen Starkregens oder Überschwemmungen. Im Saarland zahlten die Versicherer 43 Millionen Euro für die Beseitigung von Sturm- und Hagelschäden, den Rest für die Folgen von Hochwasser und Starkregen. 2018 waren es in Rheinland-Pfalz 96 Millionen Euro für Sturm- und Hagelschäden und 55 Millionen Euro wegen Starkregens. Im Saarland zahlten die Versicherer 2018 insgesamt 24 Millionen Euro für Sturmschäden und 19 Millionen Euro wegen Schäden durch Starkregen.