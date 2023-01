Die Landesbehörde ADD hat die Ziele der Gefahrenabwehr in ihrer Arbeit nach der Flutkatastrophe erreicht, sagt ein ranghoher Beamter. Einen Flaschenhals sah er jedoch beim Informationsaustausch.

Mainz (dpa/lrs) - Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe im Ahrtal hat sich heute ein Bild über das Krisenmanagement der Landesbehörde ADD in den Tagen nach der Flutwelle zu verschaffen versucht. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte zwei Tage nach der Flutwelle vom 14./15. Juli 2021 die Leitung des Katastrophenschutzes vom Landkreis Ahrweiler übernommen.

Es habe sicherlich einen Flaschenhals beim Austausch von Informationen gegeben, da alles erst habe aufgebaut werden müssen, sagte der Leiter des ADD-Referats Brand- und Katastrophenschutz, Heinz Wolschendorf. Er sehe kein Versagen des Katastrophenschutzes. „Wir haben die Ziele der Gefahrenabwehr erreicht“, sagte der 64-Jährige.

Der ADD-Katastrophenschützer Fabian Schicker sagte, die Verwaltung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Kreisverwaltung seien nicht mehr einsatzfähig gewesen, als die Landesbehörde die Einsatzleitung übernommen habe. „Wir mussten ad hoc übernehmen.“ Schicker war nach eigenen Angaben bis 18. Juli 2021 Leiter der ADD-Koordinierungsstelle in Trier, ab 19. Juli dann Stabsleiter der Technischen Einsatzleitung im Ahrtal.

Auf die Frage, was der in die Kritik geratene ADD-Präsident Thomas Linnertz als Einsatzleiter getan habe, sagte Schicker, dieser habe immer wieder an Stabsbesprechungen teilgenommen sowie Gesamt- und Richtungsentscheidungen getroffen. Zudem habe er Kontakt zu den nachgeordneten Bereichen und der Landesregierung gehalten und an Pressekonferenzen teilgenommen. Auch Linnertz war am Freitag als Zeuge geladen.

Die Zeugenaussagen vom Freitag sollen eine Grundlage für das Gutachten zum Krisenmanagement der ADD sein. Dabei geht es um Maßnahmen der Landesbehörde in den ersten drei Wochen nach der Flutnacht, nachdem die Landesbehörde am 17. Juli die Einsatzleitung übernommen hatte. Das Gutachten soll bei der nächsten Sitzung des Ausschusses am 24. März vorgelegt werden, wie der Vorsitzende des Gremiums, Martin Haller (SPD), am Freitag mitteilte.

Fragen durfte der Gutachter Dominic Gißler aus Berlin bei der Sitzung nicht stellen. Den Antrag auf die Begutachtung hatte die oppositionelle CDU gestellt. Sie fordert wie die Freien Wähler schon länger eine Ablösung von Linnertz.

Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 waren mindestens 135 Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen, darunter 134 im Ahrtal. 766 Menschen wurden verletzt.

