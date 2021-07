Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal laufen derzeit Untersuchungen an einem Felshang in Altenahr auf mögliche Bewegungen. «Es gibt entsprechende Messungen, die dauernd laufen», sagte ein Sprecher des Pressezentrums Hochwasser Ahr am Donnerstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Derzeit gebe es aber keine Hinweise darauf, dass eine akute Gefahr bestehe. «Es ist keine akute Lage. Es ist nicht so, dass wir jetzt mit einem Felssturz rechnen.»

Fachkräfte seien zu Untersuchungen vor Ort, um zu prüfen, ob es „eine eventuelle Bewegung“ gebe. In einem internen Bericht der Direktion Bereitschaftspolizei der Bundespolizei vom Dienstag hieß es, dass in Altenahr ein 500-Tonnen-Fels durch die Folgen des Hochwassers abzurutschen drohe. Vor gut zwei Wochen waren bei einem verheerenden Unwetter viele Orte im Ahrtal überschwemmt worden. Mindesten 134 Menschen starben.

© dpa-infocom, dpa:210729-99-600011/2