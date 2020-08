Hunderttausende Schüler und Lehrer gehen seit Montag wieder in den Unterricht in Rheinland-Pfalz. Das Bildungsministerium zieht ein positives Zwischenfazit, kritischer äußern sich Philologenverband und Landeselternbeirat.

Mainz (dpa/lrs) - Wenige Tage nach dem Schulbeginn in Rheinland-Pfalz gehen die Meinungen über den bisherigen Unterrichtsbetrieb auseinander. Das Bildungsministerium zog trotz erster Quarantänefälle ein positives erstes Fazit. «Nach Rückmeldungen aus der Schullandschaft in Rheinland-Pfalz ist der Start von den Schulleitungen vor Ort sehr verantwortungsvoll und erfolgreich umgesetzt worden», hieß es. Der Philologenverband und der Landeselternbeirat beurteilten die Rückkehr an die Schulen kritischer. Vor allem der Schulbusverkehr bereitet Sorgen. Hier hat das Land Unterstützung angekündigt.

Der Landeselternbeirat nannte den Schulstart «durchwachsen». «Es gibt positive und negative Rückmeldungen», sagte Landeselternsprecher Reiner Schladweiler. Die Busse seien überfüllt, manchmal fehlten die Masken, an Haltestellen stünden Schüler eng an eng. Nun soll ein Elternbrief aufgesetzt werden, um die Kinder auch an den Orten an die Maskenpflicht zu erinnern, an denen diese niemand kontrollieren kann.

Das Land hatte am Donnerstag angekündigt, Kreise und Kommunen bei der Bestellung zusätzlicher Fahrzeuge für den Schülerverkehr zu unterstützen. Bis zu 250 zusätzliche Schulbusse sollen mit bis zu 90 Prozent mitfinanziert werden, um die Infektionsgefahr in vollen Bussen zu verringern. Außerdem will das Verkehrsministerium eine zentrale Bus-Börse einrichten, mit der freie Kapazitäten für die Schülerbeförderung vermittelt werden.

An den ersten Schultagen waren in Rheinland-Pfalz wegen einzelner Corona-Fälle bereits weit mehr als 100 Schüler und Lehrer in Quarantäne geschickt worden. Schladweiler rechnet auch in den kommenden Wochen mit weiteren Quarantänefällen. «Nach und nach werden immer mehr Klassen in Quarantäne gehen. Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei.» Für Schladweiler wäre letztlich nur eine Verkleinerung der Klassen eine gute Lösung.

So sieht es auch der Philologenverband in Rheinland-Pfalz. Die Vorsitzende Cornelia Schwartz hält kleinere Gruppengrößen für den wichtigsten Schritt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie an den Schulen. Zumindest die weiterführenden Schulen seien «Großveranstaltungen», sagte sie. «Da darf man sich nichts vormachen.» In den Schulen sei es sehr eng, es herrsche «ziemliches Gedränge». Im Prinzip, sagte Schwartz, seien die Hygienepläne «Augenwischerei». Die Pläne würden auch zu leichtsinnigerem Verhalten führen - «auch im Schulbus».

Der Philologenverband fordert zumindest mobile Lüftungssysteme in den Klassen. Diese Maßnahme sei auch schnell umzusetzen. Eine generelle Maskenpflicht sieht der Verband laut Schwartz kritisch. «Es gibt so viele Gründe, die dagegen und dafür sprechen.» Mit Lüftungssystemen und kleineren Klassen wäre aber auch das Maskenproblem gelöst: «Die braucht man dann nicht mehr.»