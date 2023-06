Wie geht es der rheinland-pfälzischen Wirtschaft? Mit welchen Problemen kämpfen die Unternehmer im Land? Wir bereiten sich die Firmen auf die Transformation vor? Der Präsident und der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände wollen am heutigen Dienstag (11 Uhr) in Mainz einen Überblick über die aktuelle Lage in Rheinland-Pfalz geben.

Bad Ems (dpa/lrs) - Die Wirtschaftsleistung in Rheinland-Pfalz war im vergangenen Jahr leicht gesunken. Es war das einzige Bundesland mit einem Minus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP). Das lag etwa an geringeren Einnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung. Als BIP wird die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen bezeichnet.