Eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Land und weniger Druck für die Betriebe wegen der hohen Energiekosten wünschen sich die rheinland-pfälzischen Unternehmer.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzischen Unternehmer fordern von der Landesregierung mehr Tempo und konkreteres Handeln, um die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Standorts zu sichern. Das Gesprächsklima mit der Landesregierung sei gut, sagte der Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU), Johannes Heger, am Dienstag in Mainz. «Wir müssen nur jetzt umschalten, dass wir Dinge nicht nur besprechen, sondern auch gemeinsam handeln.»

Die Partnerschaft zwischen Land und Unternehmern müsse neu angeboten und intensiviert werden, «weil wir es für Rheinland-Pfalz brauchen». Das müsse ressortübergreifend geschehen. Nötig sei für das Umsetzen von gemeinsamen Zielen auch, dass aktuelle Studien etwa zur Energienutzung und dem Verbrauch vorliegen, betonte der LVU-Präsident.

Die wichtigsten Themen für die Unternehmen im Land seien die anhaltend hohen Energiepreise, der Fachkräftemangel und die hohen bürokratischen Hürden, erklärte Heger. Die Betriebe benötigten vor allem die Zuversicht, dass die Energieversorgung in der nächsten kalten Jahreszeit stehe. Es müsse Aussagen über die richtige Menge an Energie und über den Preis für die Energie geben.

Die energieintensivsten Betriebe im Land gebe es in der chemischen Industrie, erklärte LVU-Hauptgeschäftsführer Karsten Tacke. Aber auch die Firmen in der Glas- und Keramikbranche verbrauchten sehr viel Energie. Das Geld, das Industrieunternehmen in extrem hohe Energiekosten steckten, fehle ihnen dann für Investitionen.

«Die Zeit rennt uns davon», mahnte LVU-Präsident Heger. Die jüngsten Wirtschaftsdaten belegten, dass sich die Produktionsleistung der rheinland-pfälzischen Industrie im April im Vergleich zum Vormonat um rund vier und im Vergleich zum Vorjahr um etwa zwölf Prozent verschlechtert habe. «Das ist alarmierend.»