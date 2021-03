Mainz (dpa/lrs) - Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben wegen coronabedingter Einschränkungen seit Herbst staatliche Hilfen in Höhe von 540,6 Millionen Euro erhalten. Der größte Teil davon entfällt auf die Novemberhilfe mit bisher ausgezahlten 220,25 Millionen Euro, wie der Chef der Staatskanzlei, Clemens Hoch (SPD), am Dienstag im Ältestenrat des Landtags mitteilte.

Für die Novemberhilfe des Bundes könnten noch bis Ende April Anträge gestellt werden, sagte Hoch. Von den 14 451 über Steuerberater eingereichten Anträgen seien 13 899 Abschlagszahlungen bewilligt, 116 Anträge zurückgezogen und 27 abgelehnt worden.

Bei der Demberhilfe wurden rund 200 Millionen Euro ausgezahlt. Von 13 760 Anträgen über Steuerberater wurden nach Angaben Hochs 92 zurückgezogen und 557 abgelehnt. Die weiteren Hilfen entfallen auf die sogenannte Neustarthilfe für Soloselbstständige wie Künstler sowie auf die Überbrückungshilfen II und III für Unternehmen.

© dpa-infocom, dpa:210323-99-934188/2