Das Historische Kupferbergwerk in Fischbach erzählt die Geschichte des Bergbaus nordöstlich der Pfalz. Besucher bekommen spannende Einblicke in das anstrengende Leben der Bergleute. Am Rande geht es aber auch um kleine bärtige Männer mit seltsamen Mützen.

Mit gelben Bauhelmen ausgestattet, geht es hinein in den Stollen. Bereits auf den ersten Metern wird klar, dass die Kopfbedeckung nicht nur Dekoration ist, wer nicht aufpasst, stößt