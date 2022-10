Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz senkt im kommenden Winter wegen der Energiekrise unter anderem die Raumtemperatur auf 19 Grad und schränkt die Öffnungszeiten der Bibliothek in Randzeiten ein. Damit komme die Hochschule einer Aufforderung des Landes nach, 15 Prozent des Energieverbrauchs einzusparen, teilte die Johannes Gutenberg-Universität am Mittwoch mit. Vorgesehen sei auch, den Betrieb wissenschaftlicher Großgeräte in Abstimmung mit den Nutzern einzuschränken. Die Raumtemperatur solle da auf 19 Grad Celsius abgesenkt werden, wo es technisch und funktional möglich sei.

Mainz (dpa/lrs) - „Mit diesen Maßnahmen können wir voraussichtlich die zusätzliche 15-prozentige Energieeinsparung umsetzen“, sagte Universitätspräsident Georg Krausch. „Weitergehende Einschränkungen im Lehrbetrieb beispielsweise durch Gebäudeschließungen, Absage von Lehrveranstaltungen oder Umstellung auf ausschließliche Online-Lehre sind nicht geplant.“

Die Uni plant für das Wintersemester einen Präsenzbetrieb ohne Einschränkungen für ihre rund 30.000 Studentinnen und Studenten. Sie erwartet zwischen 3000 und 3100 Erstsemester, ein Jahr zuvor waren es 3121. Eine coronabedingte Maskenpflicht ist nicht vorgesehen. Die Uni bat aber darum, „im Kontakt mit anderen eine Maske zu tragen und - wo möglich - Abstände einzuhalten“. Auch Impfangebote für Mitarbeiter und Studenten will die Hochschule wieder organisieren.