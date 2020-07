Hildesheim/Koblenz (dpa) - Prof. May-Britt Kallenrode, Präsidentin der Universität Koblenz-Landau, wechselt in die gleiche Position an die Universität Hildesheim. Die habilitierte Physikerin sei am Freitag mit großer Mehrheit vom Senat gewählt worden, teilte die Uni in der niedersächsischen Stadt mit. Kallenrode wird Nachfolgerin von Prof. Wolfgang-Uwe Friedrich, der nach fast 20 Jahren als Präsident der Universität Hildesheim zum 31. Dezember 2020 in den Ruhestand gehen wird.

Kallenrode hat schon viele Jahre in Niedersachsen gearbeitet. Sie war Professorin für Umweltphysik/Modellierung und Vizepräsidentin für Forschung und Nachwuchsförderung an der Universität Osnabrück und zuvor Physikprofessorin an der Uni Lüneburg. Studiert hatte sie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel.