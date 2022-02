Für einen 39-jährigen Autofahrer hat ein Verkehrsunfall im Landkreis Neuwied schwerwiegende Konsequenzen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, nahm der Mann am Samstag zunächst an einer Einmündung zwischen Rengsdorf und Melsbach einem Linienbus die Vorfahrt und verursachte einen Zusammenstoß. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 39-Jährige keinen Führerschein besitzt und zudem ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn vorlag. Er wurde in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei dem Unfall wurde ein Fahrgast in dem Bus leicht verletzt.

Rengsdorf (dpa/lrs) - Pressemitteilung