Weyerbusch (dpa/lrs) - Bei einem missglückten Überholmanöver ist ein 26 Jahre alter Autofahrer in der Nähe von Weyerbusch (Landkreis Altenkirchen) gestorben. Zwei weitere Männer wurden am Mittwoch schwer sowie ein sieben Jahre altes Mädchen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 26-Jährige hat nach Erkenntnissen der Polizei vom Mittwochabend mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 256 ein Auto überholt und ist auf der Gegenspur frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. In der Folge drehte sich das Auto des 26-Jährigen und stieß mit einem hinter ihm fahrenden Fahrzeug zusammen. In diesem Auto fuhr auch das Kind mit. Der 26-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Männer kamen in ein Krankenhaus.

Die B 256 wurde für mehrere Stunden gesperrt.