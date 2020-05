Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Fußgänger ist in Saarbrücken von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trat der 54-Jährige am Dienstag an einer Haltestelle vor die Bahn, die gerade losfuhr. «Trotz Notbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden», hieß es. Der Mann sei vom Triebwagen erfasst und zu Boden geschleudert worden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.