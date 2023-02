Die Autobahn 3 bei Frankfurt gleicht einem Trümmerfeld. Mitten in der Nacht kommt es erst zu einem Auffahrunfall, dann krachen weitere Wagen in die Unfallstelle. Ein Kleinwagen fängt Feuer. Die Bilanz: Ein Toter und fünf Verletzte.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Karambolage mit insgesamt sieben Fahrzeugen auf der Autobahn 3 bei Frankfurt ist ein Mensch ums Leben gekommen, fünf Menschen erlitten Verletzungen. Ein Kleinwagen fing bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag Feuer und brannte völlig aus. Die A3 musste zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Frankfurt-Süd für Stunden in Richtung Westen voll gesperrt werden, die Aufräumarbeiten zogen sich länger hin.

Gegen 0.38 Uhr sei es zunächst auf der rechten Spur zu einem Auffahrunfall gekommen, berichtete ein Polizeisprecher. Ein Kleinwagen sei dadurch auf die mittlere Spur geschleudert worden, habe dort ein weiteres Fahrzeug touchiert, sei weiter auf die linke Spur geschleudert worden und auch dort mit einem Wagen kollidiert. Dann geriet der Kleinwagen in Brand. In der Folge krachten weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle, auch ein Lastwagen war involviert.

In den sieben beteiligten Fahrzeugen saßen laut Polizei sieben Menschen. Die Person in dem Kleinwagen sei ums Leben gekommen, außerdem hätten ein Mensch schwere und vier weitere leichte Verletzungen erlitten. Gutachter sollen nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Erst im Verlauf des späten Vormittags konnten zunächst wieder einige Fahrstreifen freigegeben werden.