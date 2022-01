Diez (dpa) - Ein Lastwagenunfall bei Diez (Rhein-Lahn-Kreis) hat für eine Sperrung auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt gesorgt. Der Fahrer eines Sattelzuges, auf dem Gefahrgut geladen war, kam aus zunächst unbekannter Ursache am Dienstagmorgen mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Er sei erst hinter einer Schutzplanke an einem Strommast zum Stehen gekommen.

Nach einiger Zeit wurden laut Polizei die mittlere und linke Spur wieder freigegeben, die rechte Fahrbahn blieb demnach zunächst noch dicht. Die Bergung des Sattelzuges werde voraussichtlich den ganzen Tag dauern, weil unter anderem eine geringe Menge Diesel ausgetreten sei, hieß es. Der Fahrer des Sattelzuges sei nicht verletzt worden. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.