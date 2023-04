Körperich (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in der Eifel sind ein Baby und drei weitere Menschen teils schwer verletzt worden. Wie stark das wenige Monate alte Mädchen verletzt wurde, konnte die Polizei in Bitburg am Samstag zunächst nicht sagen. Nach vorläufigen Ermittlungen hatte eine Autofahrerin am Freitagabend in Körperich beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug mit dem Baby und zwei weiteren Insassen übersehen. Die Autos stießen zusammen. Mehrere Notärzte waren im Einsatz. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.