Ein Motorradfahrer ist am Montag auf einen vor ihm stehenden Biker aufgefahren und hat dadurch einen Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen verursacht. Der 63 Jahre alte Unfallverursacher wurde schwer verletzt, drei Menschen der anderen Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Sörth (dpa/lrs) - Demnach hatte eine Autofahrerin an einer Kreuzung der B414 nahe Sörth im Landkreis Altenkirchen gehalten. Ein nachfolgendes Auto sowie ein Motorradfahrer hielten rechtzeitig an. Ein weiterer Motorradfahrer (63) nahm die Situation zu spät wahr und kollidierte mit dem vorausfahrenden Motorrad. Der Fahrer dieses Motorrads wurde daraufhin in ein stehendes Auto gedrückt und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt.

Ein nachfolgendes Auto versuchte danach noch nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Fahrzeug des ersten Motorradfahrers jedoch nicht mehr vermeiden.

Der 63 Jahre alte Motorradfahrer, der laut Polizei den Unfall verursacht hat, stürzte auf die Gegenspur. Einem entgegenkommenden Autofahrer gelang ein Ausweichmanöver nach rechts. Sein Fahrzeug landete im Straßengraben. Der 63-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

