Bei einem Unfall im Hunsrück mit mindestens fünf Fahrzeugen sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei in Trier ging zunächst von sechs Verletzen aus. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge war es zu dem Unfall am Dienstagnachmittag an einer Abfahrt der Landesstraße 150 bei Büdlicherbrück gekommen. Der Fahrer eines Pkw habe dort anhalten müssen, um nach links abbiegen zu können. Der nachfolgende Autofahrer bremste ebenfalls ab, ein dritter aber fuhr auf und schob die beiden Fahrzeuge vor ihm zusammen. Dann sei ein weiterer Pkw aufgefahren und durch den Aufprall in den Gegenverkehr geraten, wo es zur Kollision mit einem Kleintransporter gekommen sei. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

