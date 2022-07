Zwei 15-Jährige sind bei einem Unfall mit einem Rasenmähertraktor in Thaleischweiler-Fröschen im Landkreis Südwestpfalz lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden fuhren am Mittwoch offenbar aus Übermut eine Gefällstrecke hinunter und verloren aufgrund der Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie seien daraufhin samt Fahrzeug gestürzt. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Jugendlichen in umliegende Krankenhäuser. Einer der beiden schwebte auch am Donnerstag noch in Lebensgefahr.

Thaleischweiler-Fröschen (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei