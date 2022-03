Ein E-Bike-Fahrer ist in Ludwigshafen beim Abbiegen gestürzt und schwer verletzt worden. Der 41-Jährige habe mit seinem Pedelec vom rechten Fahrbahnrand auf den linksliegenden Gehweg abbiegen wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei er zu Fall gekommen. Der 41-Jährige musste laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden und konnte zunächst nicht zu dem Unfall befragt werden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden, da unter anderem unklar ist, ob ein Motorradfahrer an dem Sturz beteiligt war. Daher werde nach einem bislang unbekannten Fahrer eines Choppers gesucht. Der Mann habe unmittelbar nach dem Unfall kurz in der Nähe gehalten, sei dann aber weitergefahren.

