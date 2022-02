Roßbach/Wied (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Neuwied sind drei Menschen verletzt worden. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin fuhr am Dienstag mit ihrem Wagen auf einer Landstraße von Waldbreitbach in Richtung Roßbach (Wied), wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In einer scharfen Rechtskurve sei die Frau demnach mit ihrem Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

Die Frau sowie die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs, ein 67 Jahre alter Fahrer und seine 61 Jahre alte Beifahrerin, erlitten demnach leichte Verletzungen. Die Autos seien abgeschleppt worden. Der Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 35.000 Euro.