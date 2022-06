Bei einem Unfall sind in Kaiserslautern zwei Autos und eine Spülmaschine beschädigt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine 24 Jahre alte Frau am Dienstagnachmittag ihren Wagen geparkt, ohne die Handbremse anzuziehen. Ihr Auto rollte frontal gegen den parkenden Wagen eines Mannes als dieser gerade eine Spülmaschine ausgeladen und hinter dem Wagen abgestellt hatte. Die so in Gang gesetzte Kettenreaktion beschädigte nicht nur den Pkw, sondern auch die Spülmaschine. Den gesamten Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro. Für die 24-Jährige wurde ein Verwarnungsgeld fällig.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Pressemitteilung