Altenkirchen (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Altenkirchen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache bog eine 52-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw unmittelbar vor einem von der Seite kommenden Motorrad ab, wobei es zu einem Zusammenstoß kam, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Der 55-jährige Motorradfahrer stürzte bei dem Unfall am Sonntagnachmittag und wurde einige Meter über die Fahrbahn geschleudert. Sowohl der Motorradfahrer als auch die Autofahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-352323/2