Rothenbach (dpa/lrs) - Bei einem Auffahrunfall aufgrund eines Überholmanövers auf der B255 nahe Rothenbach (Westerwaldkreis) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete am Freitag mit seinem Wagen in Richtung Montabaur, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zunächst habe er an einer unübersichtlichen Stelle eine Fahrzeugkolonne überholt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der herannahende Gegenverkehr den Angaben nach stark abbremsen. Dabei sei der Motorradfahrer auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren und habe sich schwer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem flüchtigen, silbernen Auto mit einem auffälligen gelben «Fluthilfe»-Aufkleber in der Heckscheibe.

Pressemitteilung