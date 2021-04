Wörth/Karlsruhe (dpa) - Nach der Entgleisung zweier Güterzug-Waggons laufen die Instandsetzungsarbeiten an den beschädigten Gleisanlagen im Bahnhof Wörth der Deutschen Bahn zufolge «unter Hochdruck». Das sagte eine Bahnsprecherin am Mittwoch. Der Unfall am Montagabend hatte zur Sperrung der Strecke zwischen Wörth und Karlsruhe geführt.

Wörth/Karlsruhe (dpa) - Nach der Entgleisung zweier Güterzug-Waggons laufen die Instandsetzungsarbeiten an den beschädigten Gleisanlagen im Bahnhof Wörth der Deutschen Bahn zufolge „unter Hochdruck“. Das sagte eine Bahnsprecherin am Mittwoch. Der Unfall am Montagabend hatte zur Sperrung der Strecke zwischen Wörth und Karlsruhe geführt.

Die zweigleisige Betriebsaufnahme sei für diesen Donnerstag ab 14.00 Uhr geplant, sagte die Sprecherin. Es komme jedoch zu einer Geschwindigkeitseinschränkung. Am Freitag sei zwischen 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr noch einmal ein eingleisiger Betrieb zwischen Wörth und Karlsruhe erforderlich. Die Deutsche Bahn bedauere die Einschränkungen und bitte die Fahrgäste um Entschuldigung.

Bei einer Rangierfahrt auf einem Bahngelände war ein Waggon eines Güterzugs komplett und ein weiterer Waggon zum Teil entgleist.

