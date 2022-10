Bei einem Unfall auf der Überleitung von der Autobahn 48 zur Autobahn 3 bei Montabaur ist ein 38 Jahre alter Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Er war am Donnerstagmorgen auf ein Stauende gefahren. Der Fahrer sei mit seinem Fahrzeug gegen einen stehenden Lastwagen geprallt und in seinem Führerhaus eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Er sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Montabaur (dpa/lrs) - Der Fahrer des vorderen Lastwagens blieb unverletzt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Autobahn 3 musste im Bereich der Unfallstelle auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen gesperrt werden. Laut SWR-Staumelder stockte der Verkehr während der Bergungsarbeiten auf der A3 zwischen Ransbach-Baumbach und Montabaur auf einer Länge von fünf Kilometern. Auf der A48 zwischen Höhr-Grenzhausen und Dreieck Dernbach staute es sich auf einer Länge von zwei Kilometern. Gegen 10.30 Uhr hatten sich die Staus laut Polizei aufgelöst.

Mitteilung der Polizei

Zweite Mitteilung der Polizei

SWR-Staumelder