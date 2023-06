Saarlouis (dpa/lrs) - Eine bisher unbekannte Person soll aus einem fahrenden Fahrzeug auf der Autobahn heraus eine Flasche auf ein Auto geworfen haben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Flasche soll das Auto auf der Autobahn 8 am Autobahnkreuz Saarlouis auch getroffen haben, wie ein Sprecher sagte. Ein Zeuge habe sich am Freitag bei der Polizei gemeldet. Die Hintergründe seien bislang unklar. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden.

