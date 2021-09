Bad Dürkheim (dpa/lrs) - Ein 26-jähriger Mann ist in Bad Dürkheim von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden. Am Freitagabend habe der männliche Täter den 26-Jährigen angegriffen und sei danach geflohen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Opfer wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die genauen Hintergrunde des Angriffs waren zunächst unklar.

