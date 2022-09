Einem Mann ist am frühen Freitagmorgen mitten in Mainz ein Zahn ausgeschlagen worden. Von dem Täter fehle bislang jede Spur, teilte die Polizei mit. Der 50-Jährige war am Rheinufer zunächst von drei bislang unbekannten Männern angesprochen und beleidigt worden. Dann soll ihm einer ins Gesicht geschlagen haben, so dass der Zahn ausfiel. Die Männer flüchteten. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Mainz (dpa/lrs) - PM