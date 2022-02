Rümmelsheim (dpa/lrs) – Ein unbekannter Schütze hat am Dienstag auf der Autobahn 61 mit neun Schüssen während der Fahrt auf einen Kleintransporter geschossen. Der 68-jährige Fahrer des Transporters verließ die Autobahn auf der Höhe von Rümmelsheim (Landkreis Bad Kreuznach) in Richtung Koblenz, als er die Schüsse im Heckbereich wahrnahm, wie die Polizei mitteilte. Beamte der Polizeiautobahnstation sowie die Spurensicherung der Kriminalinspektion bestätigten die Dellen und Lackabplatzer in den beiden Hecktüren als Einschussstellen, hieß es. Das Blech sei dabei nicht durchschossen worden.

Der Unbekannte habe mutmaßlich mit einem Luftgewehr aus einem dahinter fahrenden Fahrzeug geschossen. Für den 68-jährigen Fahrer des Transporters habe keine Gefahr bestanden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.