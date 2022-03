Otterbach (dpa/lrs) - Ein Unbekannter hat in Otterbach (Kreis Kaiserslautern) am Donnerstagmorgen eine Bankfiliale überfallen. Eine Mitarbeiterin sei dabei verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann habe ein Messer und womöglich auch eine Schusswaffe bei sich gehabt. Er soll die Bankmitarbeiterin bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Anschließend sei der Täter mit der Handtasche der Angestellten geflüchtet. Ob er auch Bargeld aus der Bank erbeuten konnte, war nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Angaben zum Tathergang machte die Polizei zunächst nicht. Die Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, dauerte an.

Mitteilung Polizei