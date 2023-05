Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstag nach einer Polizeikontrolle in Hagenbach (Kreis Germersheim) bei einer rasanten Verfolgungsfahrt über die französische Grenze vor den Beamten geflüchtet. Der Fahrer sollte kontrolliert werden, da es Zweifel an seiner Fahrtauglichkeit gab, wie die Polizei mitteilte. Er sei unvermittelt nach hinten losgefahren und habe einen Beamten genötigt, sich mit einem Sprung zu Seite in Sicherheit zu bringen. Anschließend flüchtete er mit sehr hoher Geschwindigkeit und verursachte bei einem Überholmanöver fast einen Frontalzusammenstoß. Er entkam dann über die französische Grenze. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Polizeimeldung